LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Bruni in finale dell’asta, Epis in lotta per le medaglie nella maratona femminile (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI medaglieRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS medaglieRE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL medaglieRE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 12.20 Eliminata Molinarolo che non è andata oltre 4.25. 12.17 Aritmetica la qualificazione di Roberta Bruni alla finale: atteggiamento e rendimento diametralmente diverso da quello mesto dei recenti campionati mondiali. 12.14 Sempre davanti Giovanna Epis: l’azzurra è davvero brillante e sta disputando una grande prova. 12.12 Aouani transita in terza posizione agli 11,1 chilometri: davanti ci sono anche D’Onofrio e La Rosa. 12.10 Anche Holm e Caudery saltano 4.50: già in sei ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRIRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPSRE GENERALE(ROMA + MONACO) ILRE GENERALE DEGLIDI NUOTO 12.20 Eliminata Molinarolo che non è andata oltre 4.25. 12.17 Aritmetica la qualificazione di Robertaalla: atteggiamento e rendimento diametralmente diverso da quello mesto dei recenti campionati mondiali. 12.14 Sempre davanti Giovanna: l’azzurra è davvero brillante e sta disputando una grande prova. 12.12 Aouani transita in terza posizione agli 11,1 chilometri: davanti ci sono anche D’Onofrio e La Rosa. 12.10 Anche Holm e Caudery saltano 4.50: già in sei ...

