LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: 5° Epis nella maratona femminile. Si staccano dalla testa gli azzurri nella maratona maschile (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 13.43 Argento per Teferi e bronzo Ayale: due israeliani sul podio, ma una beffa incredibile con il soprasso di Ringer all’ultimo metro. 13.42 RINGERRRRRRRRRR!!!!!!! CLAMOROSA MEDAGLIA D’OROOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! Teferi si ferma e arriva il tedesco che lo svernicia!!! 13.41 TEFERI PARTE DA SOLO! Attacco probabilmente risolutorio quello dell’israeliano: da dietro c’è Ringer, mentre è in crisi Petros. 13.40 Si mette all’inseguimento Ringer, l’altro tedesco. 13.39 Azione di Teferi e Petros! E’ un duello appassionante fra l’israeliano e il tedesco. 13.38 Lamdassem, Ayale, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 13.43 Argento per Teferi e bronzo Ayale: due israeliani sul podio, ma una beffa incredibile con il soprasso di Ringer all’ultimo metro. 13.42 RINGERRRRRRRRRR!!!!!!! CLAMOROSA MEDAGLIA D’OROOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! Teferi si ferma e arriva il tedesco che lo svernicia!!! 13.41 TEFERI PARTE DA SOLO! Attacco probabilmente risolutorio quello dell’israeliano: da dietro c’è Ringer, mentre è in crisi Petros. 13.40 Si mette all’inseguimento Ringer, l’altro tedesco. 13.39 Azione di Teferi e Petros! E’ un duello appassionante fra l’israeliano e il tedesco. 13.38 Lamdassem, Ayale, ...

