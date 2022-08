LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: 5° Epis nella maratona femminile. Aouani e Meucci davanti a metà gara (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 13.06 Ai 28,2 chilometri della maratona maschile ci sono Meucci e Aouani nelle prime posizioni. Pimpanti i due azzurri che sono protagonisti sin dai primissimi chilometri. 13.04 2:29:06 il tempo finale di Giovanna Epis: la miglior prestazione stagionale per la veneziana. 13.02 Bellissima quinta posizione per Giovanna Epis che è stata nelle primissime posizioni per oltre tre quarti di gara ed ha patito un po’ di fatica negli ultimi cinque chilometri. 13.00 Medaglia d’oro per ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 13.06 Ai 28,2 chilometri dellamaschile ci sononelle prime posizioni. Pimpanti i due azzurri che sono protagonisti sin dai primissimi chilometri. 13.04 2:29:06 il tempo finale di Giovanna: la miglior prestazione stagionale per la veneziana. 13.02 Bellissima quinta posizione per Giovannache è stata nelle primissime posizioni per oltre tre quarti died ha patito un po’ di fatica negli ultimi cinque chilometri. 13.00 Medaglia d’oro per ...

