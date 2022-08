L’Italia vince la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino – 15 agosto 1936 – VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Il 15 agosto 1936 L’Italia vince la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino, in finale sconfitta l’Austria ai supplementari Il 15 agosto 1936, sovvertendo ogni pronostico della vigilia, la giovane Italia del commissario tecnico Vittorio Pozzo conquista la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino. Ancora oggi l’unica nella storia del calcio azzurro. La Nazionale, davanti ad un pubblico schierato in favore dell’Austria per la prossimità territoriale, si prende il gradino più alto del podio grazie ad una doppietta di Frossi, eroe indiscusso di quella cavalcata. La prima rete arriva al 70? approfittando ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Il 15laaidi, in finale sconfitta l’Austria ai supplementari Il 15, sovvertendo ogni pronostico della vigilia, la giovane Italia del commissario tecnico Vittorio Pozzo conquista laaidi. Ancora oggi l’unica nella storia del calcio azzurro. La Nazionale, davanti ad un pubblico schierato in favore dell’Austria per la prossimità territoriale, si prende il gradino più alto del podio grazie ad una doppietta di Frossi, eroe indiscusso di quella cavalcata. La prima rete arriva al 70? approfittando ...

