L’Italia del nuoto batte tutti. Tanti saluti agli alfieri dello ius soli (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago – Osservate il medagliere generale degli Europei di nuoto, con L’Italia che straccia tutti, e parlateci di ius soli. Parlateci oggi della necessità di regalare cittadinanze anche per essere competitivi nello sport. Già, carissimi propagandisti di sinistra, ce le ricordiamo benissimo le vostre baggianate. Ci ricordiamo perfettamente le amenità sciorinate durante gli Europei di calcio, evaporate d’un tratto dopo la strabiliante vittoria della nazionale italiana, affatto multietnica. tutti zitti dopo aver esaltato il fortissimo Belgio, la strepitosa Inghilterra, la meravigliosa Francia. nuoto, Italia più forte di tutti. Altro che ius soli E ci ricordiamo pure le sciocchezze olimpiche, allorché Marcell Jacobs stupì il mondo. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago – Osservate il medere generale degli Europei di, conche straccia, e parlateci di ius. Parlateci oggi della necessità di regalare cittadinanze anche per essere competitivi nello sport. Già, carissimi propagandisti di sinistra, ce le ricordiamo benissimo le vostre baggianate. Ci ricordiamo perfettamente le amenità sciorinate durante gli Europei di calcio, evaporate d’un tratto dopo la strabiliante vittoria della nazionale italiana, affatto multietnica.zitti dopo aver esaltato il fortissimo Belgio, la strepitosa Inghilterra, la meravigliosa Francia., Italia più forte di. Altro che iusE ci ricordiamo pure le sciocchezze olimpiche, allorché Marcell Jacobs stupì il mondo. ...

marattin : Affermazione falsa. Escludendo i pochi mesi del 1994, @berlusconi ha governato l’Italia 2 volte: 2001-2006 (pressio… - GiovaQuez : Oltre ai Rizzo, Ingroia e Toscano con Italia Sovrana e Popolare si candidano il corrispondente del Cremlino Bianchi… - pdnetwork : I diritti non sono solo al centro del nostro programma, sono al centro del nostro impegno per il Paese. Daremo voce… - federico_rigoni : RT @tinapica88: Ogni tanto mi piace ricordare che l'italia occupa lo 0,5% della superficie terrestre, ma possiede il 70% del patrimonio… - RinoSimeoni : RT @Snider70_70: @Boudicag222 In autunno saranno mazzi per i paesi del nord Europa, quelli che ci hanno sempre sfruttati complici i politic… -