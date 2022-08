Liga LIVE: Athletic Bilbao-Maiorca 0-0, poi l'Atletico Madrid (Di lunedì 15 agosto 2022) Si completa oggi con le ultime tre partite la prima giornata della Liga spagnola. Alle 17.30 tocca ad Athletic Bilbao a Maiorca aprire le danze,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Si completa oggi con le ultime tre partite la prima giornata dellaspagnola. Alle 17.30 tocca adaprire le danze,...

sportli26181512 : Liga LIVE: alle 17.30 Athletic Bilbao-Maiorca, poi l'Atletico Madrid: Si completa oggi con le ultime tre partite la… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, lunedì 15 agosto 2022: Serie A, Premier League e Liga - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Liga Vittoria in rimonta per il #RealMadrid, che passa 2-1 sul campo dell'#Almeria, che va in vant… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Liga Il #Valencia di #Gattuso supera 1-0 il #Girona! Decide un #rigore trasformato da #Soler! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Liga Successo corsaro per la #RealSociedad, che passa a #Cadice grazie al gol di #Kubo. #live -