Liga: la forza e i cambiamenti, il Real inizia vincendo (Di lunedì 15 agosto 2022) Buona la prima anche in Liga per il Real Madrid che supera l'Almeria in rimonta con le reti di Lucas Vazquez e Alaba Mentre il Barcellona zoppica all'esordio, il Real Madrid ottiene 3 punti sul campo dell'Almeria e comincia così la corsa al titolo della Liga. Un 2-1 in rimonta, con i gol di Lucas Vazquez e Alaba a rovesciare nel secondo tempo il vantaggio acquisito dai padroni di casa con Ramazani. Era il sesto minuto, Rudiger si era fatto sorprendere nello spazio e il veloce attaccante biancorosso si era presentato davanti a Courtois con solo il 25% di probabilità di trovare il varco per superare Courtois, secondo l'elaborazione grafica vista in tv. Un numero che si accompagna a tanti altri che servono per descrivere la partita, più avvincente del previsto. Numeri impressionanti. Quando le cifre parlano a senso ...

