TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Il Real riparte con una vittoria in rimonta | Gattuso, buona la prima #spagna - Daniele20052013 : Liga: il Real Madrid soffre, ma vince ad Almeria - SportRepubblica : Liga, il Real soffre ma supera l'Almeria: decisivo Alaba - sportli26181512 : Almeria-Real Madrid: video, gol e highlights: La rete di Ramazani al 6' aveva fatto ben sperare il Almería. Nel mat… - SportRepubblica : Liga, il Real soffre ma supera l'Almeria: decisivo Alaba [aggiornamento delle 01:29] -

Ilparte con il piede giusto nella. . 15 agosto 2022... garantita infatti a tutti gli abbonati della piattaforma DAZN, che detiene pure per questo nuovo campionato i diritti televisivi in Italia per laspagnola. ALMERIAMADRID: OSPITI FAVORITI! ...Sotto di un gol, la squadra di Ancelotti ribalta gli avversari e vince 2-1 nell'esordio in campionato con i gol di Vazquez e Alaba ...A quattro giorni dal trionfo in Supercoppa europea, i blancos soffrono per un’ora contro la neopromossa Almeria, che va in vantaggio con Ramazani, ma poi ribaltano il risultato con Lucas Vazquez e Ala ...