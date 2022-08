Liga | Athletic Bilbao-Maiorca 0-0 LIVE | Getafe-Atletico Madrid 0-3 | doppio Morata e Griezmann

Luxgraph : Liga, l'Athletic Bilbao di Berenguer pareggia contro il Maiorca - infoitinterno : Liga, Athletic Bilabo e Maiorca non si fanno male: termina 0-0 - CalcioPillole : #LaLiga, Athletic Bilabo e Maiorca non si fanno male: termina 0-0 - GiCoppola_ : La maglia dell'Athletic Bilbao ogni anno è sempre tra le più belle, non solo in Liga. Semplice ma sempre efficace. #AthleticRCDMallorca - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 17.30 Athletic Bilbao-Maiorca, poi l'Atletico Madrid: Si completa oggi con le ultime tre partite la… -

Ci sono anche tre partite dellaspagnola:Bilbao - Maiorca, Getafe - Atletico Madrid e Betis - Elche. Tra sfide in cui Bilbao, Atletico Madrid e Betis sono favorite d'obbligo. ...Bilbao - Maiorca 1 (ore 17.30) Match valido per la prima giornata di. I padroni di casa ripartono dall'ottava posizione della passata stagione e da un periodo precampionato piuttosto ...La formazione di Valverde non va oltre lo 0-0 al San Mamés contro la squadra rossonera guidata in attacco da Muriqi. L'ex Torino in campo per 70' ...Al San Mamés la formazione di Valverde domina la gara, ma non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro i rossoneri. L'ex Lazio in campo per 87' ...