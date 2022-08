Liga | 3-0 Atletico al Getafe con doppietta di Morata Li imitano il Betis e Juanmi | Elche travolto

FFm5030 : RT @zazoomblog: Liga: tris Atletico con doppietta di Morata. LIVE: Betis-Elche 1-0 - #Liga: #Atletico #doppietta #Morata. - sportli26181512 : Getafe-Atletico Madrid: video, gol e highlights: Nel match di esordio della Liga spagnola, netto successo dell'Atle… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Getafe-Atletico Madrid 0-3: doppietta di Morata e gol di Griezmann - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Getafe-Atletico Madrid 0-3: doppietta di Morata e gol di Griezmann - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Getafe-Atletico Madrid 0-3: doppietta di Morata e gol di Griezmann -

...all'Madrid di Diego Simeone sul terreno del Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, contro la squadra locale. Finisce 3 - 0 per i 'Colchoneros' il posticipo che coincide con l'esordio nella. ...... al Coliseum Alfonso Perez di Getafe, il Getafe ospiterà l'Madrid , nel posticipo della prima giornata dellaspagnola 2022 - 2023 ; calcio di inizio previsto per le ore 19.30. I ...Alvaro Morata protagonista assoluto nel match d’esordio dell’Atletico Madrid nella Liga 2022/2023. Due grandi goal per l’ex Juventus ...Una doppietta di Alvaro Morata e una rete di Antoine Griezmann regalano la vittoria all'Atletico Madrid di Diego Simeone sul terreno del Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, contro la squadra locale. (AN ...