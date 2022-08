Liga 2022/2023: Morata show nel 3-0 dell’Atletico Madrid al Getafe (Di lunedì 15 agosto 2022) Buona la prima per l’Atletico Madrid, che al debutto stagionale in Liga 2022/2023 travolge il Getafe. Grande protagonista Alvaro Morata, autore di una doppietta. L’ex Juventus sblocca la gara al 15? e raddoppia al 59?, siglando la sua doppietta personale. A un quarto d’ora dalla fine, invece, arriva il timbro del neo entrato Griezmann. Anche se non compare sul tabellino dei marcatori, merita applausi anche la prestazione di Joao Felix, autore di ben tre assist. Ottimo inizio dunque per i colchoneros, che vincono e convincono. VIDEO – HIGHLIGHTS E GOL SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Buona la prima per l’Atletico, che al debutto stagionale intravolge il. Grande protagonista Alvaro, autore di una doppietta. L’ex Juventus sblocca la gara al 15? e raddoppia al 59?, siglando la sua doppietta personale. A un quarto d’ora dalla fine, invece, arriva il timbro del neo entrato Griezmann. Anche se non compare sul tabellino dei marcatori, merita applausi anche la prestazione di Joao Felix, autore di ben tre assist. Ottimo inizio dunque per i colchoneros, che vincono e convincono. VIDEO – HIGHLIGHTS E GOL SportFace.

