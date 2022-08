Lettera della Lega a DAZN in vista di Verona-Napoli | l’ultimatum

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato di Serie A è iniziato nel peggiore dei modi per: nella giornata di ieri, ci sono stati disservizi per la maggior parte degli utenti di tutta Italia. Il servizio ha avuto tantissimi problemi, con i tifosi che si sono inferociti per non aver potuto praticamente seguire le partite di ieri. Ma cosa è successo? I primi problemi sono arrivati durante Lazio-Bologna, gara delle 18:30, con i primi segnali di “cedimento”. La piattaforma si è così scusata per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, i due matchsera, ma ciò non è bastato per placare l’ira dei tifosi.Serie A LaSerie A, intanto, è intervenuta per chiedere chiarimenti alla piattaforma: è stata inviata unain cui viene dato un vero e proprio ultimatum indei ...