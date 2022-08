Letta ignora la rivolta del Pd: “Casini difende la Carta”. Lo candida all’11° mandato: è parlamentare da 40 anni (Di lunedì 15 agosto 2022) Nessun ripensamento. Enrico Letta è convinto, come prima di lui Matteo Renzi, che candidare Pierferdinando Casini a Bologna sia una buona idea. Non sono bastati gli avvertimenti e gli appelli accorati dei militanti perché si fermasse finché era ancora in tempo: il segretario Pd ha scritto una lettera a Repubblica Bologna per rivendicare la decisione. Rappresenta “una voce” a difesa della Carta costituzionale che i centrodestra potrebbe cambiare una volta in Parlamento. E poco importa se la stessa base Pd, e in particolare il circolo Gramsci, gli abbia ricordato che nella scorsa tornata Casini fece il risultato “peggiore di sempre” per una lista dem. Insomma, nel momento in cui il Pd avrebbe bisogno di ascoltare i territori, il leader va nella direzione opposta e insiste ripiazzando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Nessun ripensamento. Enricoè convinto, come prima di lui Matteo Renzi, chere Pierferdinandoa Bologna sia una buona idea. Non sono bastati gli avvertimenti e gli appelli accorati dei militanti perché si fermasse finché era ancora in tempo: il segretario Pd ha scritto una lettera a Repubblica Bologna per rivendicare la decisione. Rappresenta “una voce” a difesa dellacostituzionale che i centrodestra potrebbe cambiare una volta in Parlamento. E poco importa se la stessa base Pd, e in particolare il circolo Gramsci, gli abbia ricordato che nella scorsa tornatafece il risultato “peggiore di sempre” per una lista dem. Insomma, nel momento in cui il Pd avrebbe bisogno di ascoltare i territori, il leader va nella direzione opposta e insiste ripiazzando ...

