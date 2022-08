Letta difende i candidati del "patto per la costituzione" (Di lunedì 15 agosto 2022) Il segretario del partito democratico Enrico Letta difende l'idea di ricandidare Pier Ferdinando Casini nel collegio uninominale di Bologna al Senato: "Fa parte del 'patto per la costituzione' che stiamo costruendo per organizzare... Leggi su today (Di lunedì 15 agosto 2022) Il segretario del partito democratico Enricol'idea di ricandidare Pier Ferdinando Casini nel collegio uninominale di Bologna al Senato: "Fa parte del 'per la' che stiamo costruendo per organizzare...

SimonellaD : RT @dariodangelo91: #Letta difende la candidatura di #Casini dalle lamentele dei territori e motiva: 'La voce di Casini potrebbe dare un co… - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: #Letta difende la candidatura di #Casini dalle lamentele dei territori e motiva: 'La voce di Casini potrebbe dare un co… - dariodangelo91 : #Letta difende la candidatura di #Casini dalle lamentele dei territori e motiva: 'La voce di Casini potrebbe dare u… - _Orwell_ : RT @alenardone: Il #25settembre potremo quindi scegliere tra chi, come #Letta, difende il sistema attuale per mantenere lo status quo e chi… - ParliamoDiNews : Giorgia Meloni difende la fiamma nel simbolo e il Presidenzialismo. Letta risponde con un video in 3 lingue alla le… -