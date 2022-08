Letta accoglie Casini: 'La sua candidatura a Bologna è per difendere la Costituzione' (Di lunedì 15 agosto 2022) La candidatura di Pier Ferdinando Casini nel collegio uninominale di Bologna per la coalizione di centrosinistra rappresenta una 'voce' a difesa della Carta Costituzionale che il centrodestra potrebbe ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Ladi Pier Ferdinandonel collegio uninominale diper la coalizione di centrosinistra rappresenta una 'voce' a difesa della Carta Costituzionale che il centrodestra potrebbe ...

