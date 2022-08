L’Emeroteca-Biblioteca Tucci L' archivio mondiale della stampa periodica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 agosto 2022) Mio caro Einaudi, a Napoli c’è nel PalazzoPosta una Emeroteca assai ben fornita e che rese anche a me buoni servigi quando scrissi la mia Storia d’Italia dopo il 1871. Questa Emeroteca era sussidiata dal ministero dell’Istruzione, ma dal 1949 non riceve nulla, e per ciò languisce. Io ti prego vivamente di accogliere la preghiera che i giornali hanno fatto a te ed a me per questo intervento benefico… Il desiderio sarebbe di ottenere il sussidio del 1950; ma questa domanda può sembrare indiscreta e perciò la richiesta si restringe al 1951”. È la lettera che il 13 ottobre di quel ’51 Benedetto Croce indirizza al presidenteRepubblica, il quale interviene immediatamente a favore dell’istituzione napoletana. Scrive una settimana dopo, il 20 ottobre: “Mio caro Croce, sono lieto di comunicarti che il ministeroPubblica ...