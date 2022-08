Lega a Dazn: “Come si vedrà Verona-Napoli?” Dovete dirlo (Di lunedì 15 agosto 2022) Disservizi Dazn la Lega di Serie A chiede alla società di dimostrare Come risolveranno i problemi per veder Verona-Napoli e Juve-Sassuolo. In una nota affidata all’Ansa la Lega chiede a Dazn di fare sapere entro le 16 Come ha intenzione di risolvere i problemi, dopo il disastro di ieri. Ecco la nota ufficiale: “C’è un pregiudizio e un danno irreparabile per i fatti di ieri, comunicateci entro le 16 di oggi Come l’azienda intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti. Le rassicurazioni da voi ricevute in vista dell’avvio del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) Disserviziladi Serie A chiede alla società di dimostrarerisolveranno i problemi per vedere Juve-Sassuolo. In una nota affidata all’Ansa lachiede adi fare sapere entro le 16ha intenzione di risolvere i problemi, dopo il disastro di ieri. Ecco la nota ufficiale: “C’è un pregiudizio e un danno irreparabile per i fatti di ieri, comunicateci entro le 16 di oggil’azienda intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti. Le rassicurazioni da voi ricevute in vista dell’avvio del ...

