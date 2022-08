Leeds United, occhi puntati su Gnonto (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Leeds United ha messo nel mirino Wilfred Gnonto, il giovanissimo attaccante rivelazione della nazionale di Mancini Wilfried Gnonto piace in Premier League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Leeds fa sul serio per il passaggio del calciatore dallo Zurigo. Il Leeds ha già trovato l’accordo con il calciatore, ma rimane ancora da trovare l’intesa con il club svizzero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilha messo nel mirino Wilfred, il giovanissimo attaccante rivelazione della nazionale di Mancini Wilfriedpiace in Premier League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilfa sul serio per il passaggio del calciatore dallo Zurigo. Ilha già trovato l’accordo con il calciatore, ma rimane ancora da trovare l’intesa con il club svizzero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

