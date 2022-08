Lecce, Corvino: “Facciamo ciò che il nostro portafoglio ci permette” (Di lunedì 15 agosto 2022) A quasi due giorni di distanza dalla beffarda sconfitta nei minuti di recupero contro l’Inter, il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, è intervenuto a Radio Firenzeviola, facendo il punto della situazione sulla squadra salentina: “Siamo tornati in serie A e stiamo facendo un percorso nel quale abbiamo gettato delle fondamenta forti. La prima squadra è tornata in A così come la Primavera nel campionato 1. Stiamo facendo quello che il nostro portafoglio ci permette”. Ma il dirigente 72enne ha voluto dedicare un’analisi anche alla sua ex squadra: “La Fiorentina sta facendo il suo percorso da tre anni. Dopo la turbolenza iniziale c’è sempre la calma, figlia di un proprio percorso e di un proprio metodo di lavoro che l’ha portata alla situazione attuale. Siamo alla prima giornata, difficile ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) A quasi due giorni di distanza dalla beffarda sconfitta nei minuti di recupero contro l’Inter, il direttore sportivo del, Pantaleo, è intervenuto a Radio Firenzeviola, facendo il punto della situazione sulla squadra salentina: “Siamo tornati in serie A e stiamo facendo un percorso nel quale abbiamo gettato delle fondamenta forti. La prima squadra è tornata in A così come la Primavera nel campionato 1. Stiamo facendo quello che ilci”. Ma il dirigente 72enne ha voluto dedicare un’analisi anche alla sua ex squadra: “La Fiorentina sta facendo il suo percorso da tre anni. Dopo la turbolenza iniziale c’è sempre la calma, figlia di un proprio percorso e di un proprio metodo di lavoro che l’ha portata alla situazione attuale. Siamo alla prima giornata, difficile ...

