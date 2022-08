Le Birkenstock hanno conquistato tutti, anche le celeb. Ma quest’estate c’è una novità (Di lunedì 15 agosto 2022) Le restrizioni pandemiche hanno avuto come risultato un trend comune nei guardaroba di tutti: il comfort. Forse è anche per questo, oltre per il loro fascino divisivo, che le Birkenstock sono tornate ad essere un must-have dell’estete. anche per le star. tutti, ma proprio tutti, ne possiedono un paio, alternando l’iconico modello Arizona a Birkenstock outfit con la novità di stagione. L’affascinante sabot scamosciato Boston amato da Kendall Jenner, Dakota Johnson e molte altre. Con la suola in sughero e i cinturini con fibbia, sono una dichiarazione anti-moda che trascende i trend. Ma che, a modo suo, riesce a stabilirli. Fenomeno Birkenstock Prima degli Ugg e delle Crocs, c’erano le Birkenstock. Un ... Leggi su amica (Di lunedì 15 agosto 2022) Le restrizioni pandemicheavuto come risultato un trend comune nei guardaroba di: il comfort. Forse èper questo, oltre per il loro fascino divisivo, che lesono tornate ad essere un must-have dell’estete.per le star., ma proprio, ne possiedono un paio, alternando l’iconico modello Arizona aoutfit con ladi stagione. L’affascinante sabot scamosciato Boston amato da Kendall Jenner, Dakota Johnson e molte altre. Con la suola in sughero e i cinturini con fibbia, sono una dichiarazione anti-moda che trascende i trend. Ma che, a modo suo, riesce a stabilirli. FenomenoPrima degli Ugg e delle Crocs, c’erano le. Un ...

