Lazio, Sarri riparte dalla sua certezza: Immobile gol e leadership (Di lunedì 15 agosto 2022) La Lazio vince con qualche sofferenza contro il Bologna alla prima di campionato, decisivo ancora una volta Immobile La Lazio vince con qualche sofferenza contro il Bologna alla prima di campionato, decisivo ancora una volta Immobile. L’attaccante è la certezza della fase offensiva di Sarri e dei biancocelesti. Per Ciro è il settimo anno consecutivo che segna alla prima giornata e il gol di ieri è valsa la vittoria in rimonta contro gli emiliani. La Lazio si aggrappa ai gol del suo bomber. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Lavince con qualche sofferenza contro il Bologna alla prima di campionato, decisivo ancora una voltaLavince con qualche sofferenza contro il Bologna alla prima di campionato, decisivo ancora una volta. L’attaccante è ladella fase offensiva die dei biancocelesti. Per Ciro è il settimo anno consecutivo che segna alla prima giornata e il gol di ieri è valsa la vittoria in rimonta contro gli emiliani. Lasi aggrappa ai gol del suo bomber. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

