Lazio, CdS: "Immobile insuperabile contro il Bologna" (Di lunedì 15 agosto 2022) Lazio, CDS- Come riporta ad oggi, la Lazio ha davvero messo le carte in tavola, ma nel gioco c'è sempre Ciro Immobile con i gol. "Un italiano, un serbo e uno spagnolo. Non è una barzelletta. Dentro ci sono il talento e la furbizia dei tre campioni della Lazio. Altro che schemi, conta la differenza tecnica. Loro hanno costruito il gol decisivo, beffando il Bologna dopo ottanta minuti di tensione e di sudore, nella fornace dell'Olimpico. Luis Alberto, separato in casa sino a pochi giorni fa, ci ha messo il piede, sorprendendo Arnautovic. Milinkovic, di prima e di piatto, ha servito un assist al bacio. Il solito e immenso Ciro si è avventato come un falco sul pallone e ha firmato il sorpasso, infilando Skorupski. Bonifazi lo teneva in posizione regolare. Perla numero 183 della collezione con la ...

