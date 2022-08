Laurea in economia, la passione per la montagna: chi era Carlotta Grippaldi, morta in vacanza in Francia (Di lunedì 15 agosto 2022) La tragedia a Briançon, la giovane torinese camminava nella città vecchia quando la persiana si è staccata uccidendola. La Procura ha aperto un fascicolo per «omicidio involontario» Leggi su corriere (Di lunedì 15 agosto 2022) La tragedia a Briançon, la giovane torinese camminava nella città vecchia quando la persiana si è staccata uccidendola. La Procura ha aperto un fascicolo per «omicidio involontario»

