L’attrice si sfoga su Instagram | la sua bambina di 1 anno è gravemente malata

Leggi su sologossip

(Di lunedì 15 agosto 2022) Sui social la famosa attrice ha parlato della dolorosa situazione che sta affrontando da quando ha saputo che la sua. Conciliare maternità ed impegni lavorativi, si sa, non è semplice quasi per nessuna donna. Neanche per quelle più ricche e famose, soprattutto quando entra in ballo una malattia che colpisce bambini davvero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.