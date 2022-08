La ridotta pressione dei pronostici può far solo bene e stimolare l’orgoglio del Napoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi è il giorno di Napoli e Juve che sono chiamate a rispondere alla vittoria della Roma ieri contro la Salernitana, scrive Garlando sulla Gazzetta dello Sport Oggi a Verona, il Napoli entra in una nuova era: quella del post Koulibaly, Insigne e Mertens, icone che hanno fatto la storia del club. Si riparte da un georgiano e da un coreano e da una nebbiolina di scetticismo. Spalletti ha tutti gli ingredienti per riuscire la solidita? di un gioco collaudato; novita? arrivate (Kvara, Simeone) e in arrivo (Raspadori) che porteranno entusiasmo, fame e allegria offensiva. La ridotta pressione dei pronostici puo? far solo bene e stimolare l’orgoglio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi è il giorno die Juve che sono chiamate a rispondere alla vittoria della Roma ieri contro la Salernitana, scrive Garlando sulla Gazzetta dello Sport Oggi a Verona, ilentra in una nuova era: quella del post Koulibaly, Insigne e Mertens, icone che hanno fatto la storia del club. Si riparte da un georgiano e da un coreano e da una nebbiolina di scetticismo. Spalletti ha tutti gli ingredienti per riuscire la solidita? di un gioco collaudato; novita? arrivate (Kvara, Simeone) e in arrivo (Raspadori) che porteranno entusiasmo, fame e allegria offensiva. Ladeipuo? far. L'articolo ilsta.

