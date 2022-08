La questione autenticazione e la risposta di Dazn alla Lega Serie A | troppe operazioni in contemporanea

(Di lunedì 15 agosto 2022) Visti i problemi dello scorso anno, c’è chi ha fatto di tutta l’erba un fascio dopo la giornata campale che ha vissutonella giornata del 14 agosto. E allora, dpolitica all’utente medio dei social network, tutti a prendersela con la rete, con la lentezza della trasmissione del segnale, sulle interruzioni causate da un sovraffollamento dei server o da una mancanza di comunicazione tra i vari snodi della rete. Invece, il problema che ha colpitonella giornata di ieri èto all’dei singoli utenti e al loro accesso agli eventi trasmessi in streaming. Sicuramente, si tratta di un problema coltonuova policy dell’OTT, quella – cioè – di consentire la visionedi un evento a due dispositivi diversi (da ...

iSim86S : @TaniK72 Ma la questione sono password deboli e sopratutto l’assenza di una autenticazione a 2 fattori. Se si attiv… -

Sport Fanpage

Naturalmente, se laandasse oltre i documenti e se le componenti stesse venissero ... si tratta di Passkey un sistema diche viene definita 'più forte di tutti i normali ...... garantito dal Comune di Sarzana, sarà possibile garantire l'di cittadini e imprese ...della Commissione Attività Produttive alla Camera) lo stato estremamente critico della. ... DAZN non si vede, subito disservizi e proteste alla prima giornata: il problema è globale C'è un problema di sicurezza in Twitter (come usare Twitter Space), frutto prevalentemente di banali errori da parte di sviluppatori di app di terze ...