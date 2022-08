La provincia, il calcio, la bici e i primi lavori. Chi erano i quattro ragazzi morti insieme in un incidente d’auto vicino a Treviso (Di lunedì 15 agosto 2022) Marco Da Re, Daniele Ortolan, Xhuliano Kellici e Daniele De Re. Tutti amici, tutti tra i 18 e i 19 anni, tutti morti nell’incidente che ha distrutto l’auto su cui stavano viaggiando la notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto. Si trovavano vicino a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. L’auto si è schiantata contro un platano su una strada che già nel 2019 era stata teatro di un incidente simile dove persero la vita altri due ragazzi. Il Corriere della Sera ha ricucito insieme le loro storie, quelle di quattro amici che vivevano in provincia, che si sono conosciuti sui banchi delle scuole elementari e che sognavano di continuare a crescere insieme. Marco Da Re aveva smesso di andare a scuola ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Marco Da Re, Daniele Ortolan, Xhuliano Kellici e Daniele De Re. Tutti amici, tutti tra i 18 e i 19 anni, tuttinell’che ha distrutto l’auto su cui stavano viaggiando la notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto. Si trovavanoa Godega di Sant’Urbano, indi. L’auto si è schiantata contro un platano su una strada che già nel 2019 era stata teatro di unsimile dove persero la vita altri due. Il Corriere della Sera ha ricucitole loro storie, quelle diamici che vivevano in, che si sono conosciuti sui banchi delle scuole elementari e che sognavano di continuare a crescere. Marco Da Re aveva smesso di andare a scuola ...

