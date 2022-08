La politica (che quasi mai si è occupata di digitale) usa la polemica contro Dazn per la campagna elettorale (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo aver fatto soltanto blandi interventi a proposito del digitale in Italia – e nella fattispecie per lo sviluppo della visione del calcio e dei grandi eventi in streaming -, la politica si accorge del problema nella serata nera del Dazn down. Mentre vanno in scena le prime partite di campionato, infatti, l’OTT che trasmette in diretta le partite di Serie A riscontra non pochi problemi ed è costretto a fornire altri punti d’accesso attraverso un link LITE mentre le partite si stanno già giocando. Una questione non da poco, in effetti, che aprirà diversi scenari e che, in settimana, sicuramente farà dialogare in maniera serrata Dazn con l’autorità garante delle comunicazioni e con gli utenti che, probabilmente (in base alle regole previste da Dazn) otterranno rimborsi per quanto accaduto. Tuttavia, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo aver fatto soltanto blandi interventi a proposito delin Italia – e nella fattispecie per lo sviluppo della visione del calcio e dei grandi eventi in streaming -, lasi accorge del problema nella serata nera deldown. Mentre vanno in scena le prime partite di campionato, infatti, l’OTT che trasmette in diretta le partite di Serie A riscontra non pochi problemi ed è costretto a fornire altri punti d’accesso attraverso un link LITE mentre le partite si stanno già giocando. Una questione non da poco, in effetti, che aprirà diversi scenari e che, in settimana, sicuramente farà dialogare in maniera serratacon l’autorità garante delle comunicazioni e con gli utenti che, probabilmente (in base alle regole previste da) otterranno rimborsi per quanto accaduto. Tuttavia, ...

Mov5Stelle : Trasformare l’Italia nel primo paese industrializzato che non ha bisogno di fonti fossili? Si può fare! È una que… - AlbertoBagnai : No, ma: è spettacolare! Siccome non sei d’accordo con gli altri devi lasciargliela vinta andandotene! Dall’idea che… - carlosibilia : Il simbolo è stato depositato! Fate sapere a tutti che ci siamo Cuore ?? e Coraggio ?? . Nonostante tutto, nonosta… - CarlaMori5 : RT @CremaschiG: E poi la nostra lotta politica finisce in un banchetto per le firme di @UnionePopolare nella sera che porta a Ferragosto.… - PaoloScorpio : RT @mbat1977: Se la #Segre non si è accorta della #segregazione politica (spacciata per sanitaria) degli ultimi due anni, il problema è mol… -