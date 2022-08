La mappa completa dei film italiani al festival del cinema di Venezia (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono tanti i film italiani presenti alla festival del cinema di Venezia 2022 (31 agosto – 10 settembre). Cinque sono in concorso e molti sono sparsi nelle varie sezioni. Dal ritorno di Emanuele Crialese dopo 11 anni con il personale L’immensità, interpretato da Penelope Cruz, al gangster movie Ti mangio il cuore con l’esordio di Elodie come attrice, ai viaggi di Papa Francesco osservati dallo sguardo del nostro Gianfranco Rosi. Ecco una mappa completa del nostro cinema che troverete presto al Lido. I principali film italiani al festival del cinema di Venezia 2022 L’immensità di Emanuele Crialese - in concorso Da segnalare prima di tutto il ritorno di Emanuele ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono tanti ipresenti alladeldi2022 (31 agosto – 10 settembre). Cinque sono in concorso e molti sono sparsi nelle varie sezioni. Dal ritorno di Emanuele Crialese dopo 11 anni con il personale L’immensità, interpretato da Penelope Cruz, al gangster movie Ti mangio il cuore con l’esordio di Elodie come attrice, ai viaggi di Papa Francesco osservati dallo sguardo del nostro Gianfranco Rosi. Ecco unadel nostroche troverete presto al Lido. I principalialdeldi2022 L’immensità di Emanuele Crialese - in concorso Da segnalare prima di tutto il ritorno di Emanuele ...

