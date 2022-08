La lista dei candidati dilania il Pd (Di lunedì 15 agosto 2022) Mentre gli italiani sono impegnati in questa giornata di festa tra grigliate, abbuffate in spiaggia, gavettoni, cene, canti e balli i fuochi d’artificio non mancano nemmeno nel mondo della politica. Sono infatti giorni dove le scintille abbondano sui cieli di quasi tutti i partiti impegnati nella cosa più complessa di ogni campagna elettorale: le candidature. Un sudoku da sempre complesso ma che questa volta, con il taglio dei parlamentari, diventa quasi impossibile. Da questo punto non c’è partito che non abbia dei mal di pancia interni (a parte Fratelli d’Italia, forse l’unico che avrà stando ai sondaggi un numero di parlamentari superiore rispetto alla precedente legislatura); ma c’è chi sta peggio degli altri. Nel M5S la lista protetta da Conte agita gli animi, ma è soprattutto nel Partito Democratico che la tensione si taglia con il coltello. In mattinata era ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 agosto 2022) Mentre gli italiani sono impegnati in questa giornata di festa tra grigliate, abbuffate in spiaggia, gavettoni, cene, canti e balli i fuochi d’artificio non mancano nemmeno nel mondo della politica. Sono infatti giorni dove le scintille abbondano sui cieli di quasi tutti i partiti impegnati nella cosa più complessa di ogni campagna elettorale: le candidature. Un sudoku da sempre complesso ma che questa volta, con il taglio dei parlamentari, diventa quasi impossibile. Da questo punto non c’è partito che non abbia dei mal di pancia interni (a parte Fratelli d’Italia, forse l’unico che avrà stando ai sondaggi un numero di parlamentari superiore rispetto alla precedente legislatura); ma c’è chi sta peggio degli altri. Nel M5S laprotetta da Conte agita gli animi, ma è soprattutto nel Partito Democratico che la tensione si taglia con il coltello. In mattinata era ...

