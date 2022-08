La decrescita felice non ha successo? Basterebbe coniare nuove locuzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) di Alessio Cimino Pare che questa locuzione sia figlia di alcuni personaggi come il filosofo Gorz, l’economista Latouche o altri. Se così fosse, costoro sicuramente non avranno avuto un buon marketing manager, o se lo avessero avuto avrebbero dovuto licenziarlo. Il termine “” è veramente brutto ed evoca scenari depressivi. Innanzitutto ha creato le condizioni affinché una classe predatrice come quella ultraliberista si appropriasse come un mantra del suo opposto, ovvero il termine “crescita”. Gli ultraliberisti non fanno altro che esaltare il termine “crescita”, e caspita hanno più che ragione, la crescita è una cosa bellissima. In secondo luogo, la crescita è una condizione ontologica sia dell’uomo che della società. Nasci e cresci, punto. Le società nascono, si evolvono, progrediscono (tra mille inciampi, per carità) ma nei fatti vanno in una direzione di ...