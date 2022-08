La città dell’acqua: cosa si nasconde nella Roma sotterranea (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma è famosa per tante cose ma pochi conoscono la città dell’acqua che si nasconde proprio con un percorso urbano totalmente sotterraneo. Scopriamo dove si trova e come visitarla La Fontana di Trevi nasconde un segreto, si tratta della città dell’acqua che si estende lungo tutto il rione Trevi. Un luogo da visitare assolutamente, si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 agosto 2022)è famosa per tante cose ma pochi conoscono lache siproprio con un percorso urbano totalmente sotterraneo. Scopriamo dove si trova e come visitarla La Fontana di Treviun segreto, si tratta dellache si estende lungo tutto il rione Trevi. Un luogo da visitare assolutamente, si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

petekitching : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - kyranmind13 : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - gramiald : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - ilrestodite : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - salutiawilli : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… -