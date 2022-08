Kenya | William Ruto è il nuovo presidente eletto Scoppia il caos | proteste e lanci di sedie “Voto opaco”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Con il 51,49% di voti,Samoeiè statodel, diventando il quinto capo dello Stato del Paese africano, dopo l’uscente Uhurutta. Il candidato rivale Raila Odinga si è fermato al 48,8%. L’elezione – scandita da tensioni con accuse di brogli all’interno della stessa commissionerale- è stata segnata da scontri, dopo che la coalizione sconfitta di Odinga non ha riconosciuto i risultati. Subito dopo l’annuncio della vittoria di, alla commissione per il conteggio delto il, condi. La stessa commissionerale, poco prima della proclamazione, ...

ErnestoFantoni : Caos Kenya x elezione presidente. Odinga non si presenta, 4 commissari su 7 non accettano il risultato. William con… - RadioBullets : Il vicepresidente William #Ruto è stato dichiarato lunedì vincitore del combattuto voto presidenziale del #Kenya, m… - LuigiaFio : RT @ROBZIK: William #Rutu, il nuovo presidente del #Kenya. #KenyanElection2022 - kiara86769608 : RT @fanpage: William Ruto, 55enne vcepresidente del governo del presidente uscente Uhuru Kenyatta ma rivale della sua coalizione, è stato d… - 58_luigina : RT @Corriere: Kenya, William Ruto è il nuovo presidente. Proteste e scontri -

Ruto è stato annunciato come quinto presidente del, ma il clima è teso, perché poco prima dell'annuncio la Commissione elettorale si è divisa sull'esito, con 4 consiglieri su 7 che hanno ...Lunedì, il capo della commissione elettorale delha annunciato cheRuto, il vicepresidente uscente, ha vinto le elezioni e sarà il prossimo presidente del paese. Poco prima dell'annuncio, però, altri quattro dei sette membri della ...