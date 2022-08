Juventus-Sassuolo, si ferma Di Maria: infortunio all’adduttore? (Di lunedì 15 agosto 2022) Una nota stonata in una serata apparentemente perfetta per la Juventus. Al 66? del match contro il Sassuolo, si è fermato Angel Di Maria che dopo un gol e un assist ha abbandonato il campo a causa di un infortunio muscolare. L’ex Psg si è toccato l’adduttore ma ha lasciato il campo sulle sue gambe. Allegri spera che si sia fermato in tempo. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali: Allegri spera sia esclusa l’ipotesi di una lesione. Al suo posto in campo è entrato il giovane Miretti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Una nota stonata in una serata apparentemente perfetta per la. Al 66? del match contro il, si èto Angel Diche dopo un gol e un assist ha abbandonato il campo a causa di unmuscolare. L’ex Psg si è toccato l’adduttore ma ha lasciato il campo sulle sue gambe. Allegri spera che si siato in tempo. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali: Allegri spera sia esclusa l’ipotesi di una lesione. Al suo posto in campo è entrato il giovane Miretti. SportFace.

tancredipalmeri : Napoli statisticamente primo in classifica e meritatamente, perché è la migliore squadra vista nella prima giornata… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Juventus *1-0 Sassuolo *(Di Maria 26‘) #SSFootball - forumJuventus : #JuveSassuolo, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre sulle fasce… - sportface2016 : #JuventusSassuolo, infortunio per #DiMaria: si teme per l'adduttore - Jack65014042 : Juventus vs Sassuolo (LIVE) -