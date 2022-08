Juventus - Sassuolo, questa sera alle 20.45: le probabili formazioni e dove vedere la partita (Di lunedì 15 agosto 2022) Juventus - Sassuolo inizierà questa sera alle 20.45, dall'Allianz Stadium di Torino, la partita sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Le probabili formazioni: Juventus (4 - 4 - 1 - 1): Perin; ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022)inizierà20.45, dall'Allianz Stadium di Torino, lasarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Le(4 - 4 - 1 - 1): Perin; ...

DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Allegri per l'esordio della @juventusfc contro il @SassuoloUS - anperillo : ???? In questa 1a di #SerieA devono giocare, tra le big, solo #Juventus e #Napoli, forte ma da completare. #Inter… - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, I convocati di #Allegri per il #Sassuolo - sonocancro : io che attendo juventus sassuolo di stasera #JuveSassuolo - PostBreve : Juventus-Sassuolo Streaming TV Gratis, come vedere la partita Live Internet Live al posto di Rojadirecta -