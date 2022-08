Juventus Sassuolo LIVE: riscaldamento finito, a breve l’inizio (Di lunedì 15 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juventus Sassuolo 0-0: risultato e tabellino Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Rovella, Kosti?, Miretti, Fagioli, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Rovella, Kosti?, Miretti, Fagioli, ...

