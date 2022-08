Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni del match (Di lunedì 15 agosto 2022) La Serie A riapre i battenti con Juventus-Sassuolo. Le due compagini si affrontano in un match che preannuncia essere scoppiettante. La gara dello Juventus Stadium sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45 dalla piattaforma di streaming online Dazn. QUI Juventus – Allegri si affida a Perin tra i pali. La linea difensiva a 4 dovrebbe essere composta da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Zakaria e Locatelli agiranno in mediana a centrocampo, con Cuadrado, Di Maria e Kostic sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Vlahovic. QUI Sassuolo – Dionisi conferma Consigli a difendere la porta neroverde. In difesa dovrebbero vedersi Muldur, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos, con Frattesi, Henrique e Thorstvedt a fungere da diga in mezzo al campo. Al fianco di Berardi e Pinamonti dovrebbe ... Leggi su zon (Di lunedì 15 agosto 2022) La Serie A riapre i battenti con. Le due compagini si affrontano in unche preannuncia essere scoppiettante. La gara delloStadium sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45 dalla piattaforma di streaming online Dazn. QUI– Allegri si affida a Perin tra i pali. La linea difensiva a 4 dovrebbe essere composta da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Zakaria e Locatelli agiranno in mediana a centrocampo, con Cuadrado, Di Maria e Kostic sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Vlahovic. QUI– Dionisi conferma Consigli a difendere la porta neroverde. In difesa dovrebbero vedersi Muldur, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos, con Frattesi, Henrique e Thorstvedt a fungere da diga in mezzo al campo. Al fianco di Berardi e Pinamonti dovrebbe ...

