Juventus, Paredes esulta al gol di Di Maria. E il Psg apre al prestito (FOTO) (Di lunedì 15 agosto 2022) La Juventus si avvicina a Leandro Paredes. Lui, da Parigi, manda segnali: una storia instagram con la partita tra Juventus e Sassuolo sullo schermo e gli applausi per il gol di Angel Di Maria. L’ex Roma vuole tornare in Serie A e Allegri glissa: “Lui è amico di Angel…”. Intanto, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha aperto al prestito e l’agente dell’argentino è al lavoro per sbloccare la situazione e trovare la quadra sulle cifre del riscatto. Nel frattempo a Parigi #Paredes non sa più cos’altro fare #DiMaria #JuveSassuolo pic.twitter.com/qjlGvXBQt8 — Massimo Crocetti (@max cromax) August 15, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Lasi avvicina a Leandro. Lui, da Parigi, manda segnali: una storia instagram con la partita trae Sassuolo sullo schermo e gli applausi per il gol di Angel Di. L’ex Roma vuole tornare in Serie A e Allegri glissa: “Lui è amico di Angel…”. Intanto, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha aperto ale l’agente dell’argentino è al lavoro per sbloccare la situazione e trovare la quadra sulle cifre del riscatto. Nel frattempo a Parigi #non sa più cos’altro fare #Di#JuveSassuolo pic.twitter.com/qjlGvXBQt8 — Massimo Crocetti (@max cromax) August 15, 2022 SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il @PSG_inside apre al prestito di #Paredes - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, IL #PSG APRE AL PRESTITO PER #PAREDES: SI TRATTA SU CONDIZIONI E CIFRE DEL RISCATTO… - Gazzetta_it : Juve, Depay e Paredes più vicini senza alzare i costi: tutte le cifre - scoglionando1 : RT @Pasky973: Come ho sempre detto...la #Juventus non darà mai 9 milioni a #Paredes...l'unico modo per venire a Torino è in prestito. Il gi… - pazzamentejuve : stanno arrivando #Depay e #Paredes ma voi state ancora a commentare il 3-0 della nostra #Juventus ?? E FATE BENISSIM… -