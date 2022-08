Juventus, infortunio per Di Maria: l’argentino lascia il campo, bianconeri in ansia (Di lunedì 15 agosto 2022) E’ in corso l’ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo. Inizio negativo della squadra di Massimiliano Allegri che commette tanti errori. I neroverdi non riescono ad approfittarne e la gara è equilibrata. I bianconeri provano a cambiare passo e i risultati sono subito importanti. La gara si sblocca con un grande gol di Di Maria su assist di Alex Sandro. La Juventus mette una seria ipoteca sulla vittoria con la doppietta di Vlahovic, il primo su rigore. Nel secondo tempo tegola per la Juventus: Di Maria ha chiesto il cambio per un problema all’adduttore. Attesa per i primi esami, previsti nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) E’ in corso l’ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A, ine Sassuolo. Inizio negativo della squadra di Massimiliano Allegri che commette tanti errori. I neroverdi non riescono ad approfittarne e la gara è equilibrata. Iprovano a cambiare passo e i risultati sono subito importanti. La gara si sblocca con un grande gol di Disu assist di Alex Sandro. Lamette una seria ipoteca sulla vittoria con la doppietta di Vlahovic, il primo su rigore. Nel secondo tempo tegola per la: Diha chiesto il cambio per un problema all’adduttore. Attesa per i primi esami, previsti nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

