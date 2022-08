Juventus: i convocati di Allegri per la sfida al Sassuolo (Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con il Sassuolo. Assenti gli squalificati Rabiot, Kean e il partente Arthur, oltre ad i vari indisponibili Pogba, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge e Aké. Ecco la lista completa. Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Rovella, Kostic, Miretti, Zakaria, Fagioli, Attaccanti: Vlahovic, Di Maria, Soulé, Di Graca. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico della, Massimiliano, ha diramato la lista deiper ladi questa sera con il. Assenti gli squalificati Rabiot, Kean e il partente Arthur, oltre ad i vari indisponibili Pogba, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge e Aké. Ecco la lista completa. Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Rovella, Kostic, Miretti, Zakaria, Fagioli, Attaccanti: Vlahovic, Di Maria, Soulé, Di Graca. SportFace.

