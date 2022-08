Juventus, Gazzetta: “Raspadori da possibile acquisto ad avversario, ma dalla panchina” (Di lunedì 15 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come si evince dalla Gazzetta, il rebus Raspadori da possibile acquisto ad avversario aspettando il Napoli. “Giacomo Raspadori nei giorni della tempesta, quelli del traumatico addio di Cristiano Ronaldo. Nell’agenda di Federico Cherubini c’era anche Gianluca Scamacca, ma il verdetto di Giovanni Carnevali fu molto netto: «Non vendo nessuno, ho già sacrificato Locatelli. E comunque servono 40 milioni per ciascuno di loro». Oggi per la sfida all’Allianz Stadium Raspadori è tra gli 11 eletti del Sassuolo chiamati a sbarrare la strada alla formazione di Max Allegri. Ma sarà davvero così? Chi vive da vicino le ore frenetiche della trattativa con il Napoli giura che Dionisi all’ultimo momento potrebbe ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022)- Come si evince, il rebusdaadaspettando il Napoli. “Giacomonei giorni della tempesta, quelli del traumatico addio di Cristiano Ronaldo. Nell’agenda di Federico Cherubini c’era anche Gianluca Scamacca, ma il verdetto di Giovanni Carnevali fu molto netto: «Non vendo nessuno, ho già sacrificato Locatelli. E comunque servono 40 milioni per ciascuno di loro». Oggi per la sfida all’Allianz Stadiumè tra gli 11 eletti del Sassuolo chiamati a sbarrare la strada alla formazione di Max Allegri. Ma sarà davvero così? Chi vive da vicino le ore frenetiche della trattativa con il Napoli giura che Dionisi all’ultimo momento potrebbe ...

