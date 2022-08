Juve, che siluro da Klopp: 'Ecco perché De Ligt è andato al Bayern' (Di lunedì 15 agosto 2022) A Kicker ha parlato Jurgen Klopp. L'allenatore del Liverpool ha espresso il suo parere anche sul passaggio di Matthijs De Ligt dalla Juventus... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) A Kicker ha parlato Jurgen. L'allenatore del Liverpool ha espresso il suo parere anche sul passaggio di Matthijs Dedallantus...

romeoagresti : Le cifre dell’operazione che ha portato #Kostic alla #Juve: 12 milioni pagabili in tre esercizi oltre oneri accesso… - AlfredoPedulla : Il #Napoli sta giocando, #Raspadori andrà in panchina a #Torino contro la #Juve. Questione di tempo (poco), seguend… - _Morik92_ : #Depay ??? Alte possibilità di un accordo tra il #Barcellona e il suo entourage la prossima settimana. La 'carta de… - Lampo_Gamma : @juanito92x Ho smesso l'anno scorso di prendermi la pizza quando c'è la juve, finiva sempre che per il nervoso non me la godevo - Freddyascott : Morata a me non è’ mai piaciuto ma devo dire che i benefici che trovano gli ex giocatori juve una volta che si libe… -