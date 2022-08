Juho Könkkölä è il nuovo talento degli origami

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 agosto 2022) Se vi sentite soddisfatti dopo aver realizzato un cigno di carta seguendo un tutorial persu YouTube, evitate di cercare in rete le sculture di: il rischio è di veder crollare repentinamente il vostro livello di autostima. Il giovanefinlandese, tra i makers dell’edizione 2022 di Homo Faber, crea personaggi fantasy e mitologici di carta talmente dettagliati che sembrano fatti di plastica dura o di gomma. La fase della piegatura, che avviene prima a secco e poi in umido. Si chiama wet folding ed è stata inventata dall‘artista giapponese Akira Yoshizawa. Courtesy of Homo Faber 2022è meticoloso e istintivo al tempo stesso: compone le sue sculture partendo da un unico foglio di carta quadrato, che inumidisce con l’acqua per riuscire a modellarlo con maggior ...