John Galliano | il Tarantino della haute couture

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 agosto 2022) So poco di moda, per quanto non ne sia totalmente digiuno. Di Margiela possiedo quattro paia di sneakersserie Replica, e nient’altro. Ho visitato più volte il negozio milanese di ViaSpiga, ma ne sono uscito sempre a mani vuote. “Non ciò il fisico”, mettiamola così, per indossare capi così eccentrici. Ma ho seguito sempre con curiosità e simpatia l’attivitàmaison, e dopo l’uscita di scena dell’eponimo fondatore Martin, nel 2015 ho appreso potrei dire addirittura con sgomento la scelta di affidarne ala direzione creativa. Non sono di quelli che avvertono la necessità di separare l’uomo dall’artista, anzi credo fermamente che se Caravaggio non fosse stato anche assassino, mai gli sarebbe guizzata l’intuizione di sprofondare corpi e volumi nel buio e concentrarsi su ...