James Bay si è sposato con Lucy Smith: la prima foto da marito e moglie (Di lunedì 15 agosto 2022) James Bay si è sposato con Lucy Smith: a condividere la prima foto da marito e moglie è stato lo stesso artista su Instagram. Oggi, nel giorno di Ferragosto, James Bay annuncia ai fan di non essere più single: è convolato a nozze con la compagna Lucy Smith. La coppia aveva già avuto un figlio, qualche mese fa. Era il 12 ottobre 2021 quando James Bay ha comunicato di essere diventato papà per la prima volta. A renderlo tale, la sua compagna, Lucy Smith, che ha dato alla luce una bambina. La bimba si chiama Ada Violet e colora la vita della coppia ormai da quasi un anno. I due, adesso, hanno deciso di compiere un ulteriore passo e si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 agosto 2022)Bay si ècon: a condividere ladaè stato lo stesso artista su Instagram. Oggi, nel giorno di Ferragosto,Bay annuncia ai fan di non essere più single: è convolato a nozze con la compagna. La coppia aveva già avuto un figlio, qualche mese fa. Era il 12 ottobre 2021 quandoBay ha comunicato di essere diventato papà per lavolta. A renderlo tale, la sua compagna,, che ha dato alla luce una bambina. La bimba si chiama Ada Violet e colora la vita della coppia ormai da quasi un anno. I due, adesso, hanno deciso di compiere un ulteriore passo e si ...

inlukesarms : ma in che senso james bay si è sposato? - yousayiamfixed : JAMES BAY SI È SPOSATO ???????????????????? - nextorachelee : @_wh3nyousleep_ vado a periodi, però per ora hold back the river - james bay - 90sguccis : @xzaynsgolden ah comunque!! vai a quello di james bay a milano per caso? - mikr0seokjin : Ma #ticketmaster quanto ci impiega a spedire i biglietti? Ho preso quelli per il concerto di James Bay e non li ho ancora ricevuti -

Weekend di ferragosto nelle località della Provincia di Imperia: ecco le nostre migliori proposte Insieme a loro tanti talenti Made in Italy come Eternal Love, DJ Rou, Sara Mautone, Ma Nu!, James ... Per i più discotecari ecco il pane per i loro denti: stasera al Bay Club di Sanremo è in programma ... Robin Williams, otto anni senza il suo 'sorriso triste' Secondo il professore di teatro di questo college, James Dunn , la profondità del talento del ... che iniziò ad esibirsi prevalentemente nel genere di stand - up comedy alla San Francisco Bay Area nel ... OptiMagazine Insieme a loro tanti talenti Made in Italy come Eternal Love, DJ Rou, Sara Mautone, Ma Nu!,... Per i più discotecari ecco il pane per i loro denti: stasera alClub di Sanremo è in programma ...Secondo il professore di teatro di questo college,Dunn , la profondità del talento del ... che iniziò ad esibirsi prevalentemente nel genere di stand - up comedy alla San FranciscoArea nel ... James Bay si è sposato con Lucy Smith: la prima foto da marito e moglie