Isola d’Elba | scomparsa Marina Paola Micalizio | figlia dell’ex super poliziotto Pippo

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 agosto 2022) Sono in corso all’, in provincia di Livorno, le ricerche di: 48 anni, è lae di lei non si hanno notizie da ieri sera, quando si è allontanata con il cane. Il marito ha presentato denuncia dialla stazione dell'Arma a Marciana. All’alba il cane è stato ritrovato morto, sugli scogli vicino a Procchio. Il guinzaglio era impigliato tra le rocce e lì vicino c’era anche il cellulare della donna.