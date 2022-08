Isola d’Elba | ritrovata viva Marina Paola Micalizio | figlia dell’ex super poliziotto Pippo

(Di lunedì 15 agosto 2022) È stata, la donna scomparsa da domenica all’, in provincia di Livorno., ha 48 anni e di lei non si avevano notizie da ieri sera, quando si è allontanata con il cane. Il marito aveva presentato denuncia di scomparsa alla stazione dell'Arma a Marciana. All’alba il cane era stato ritrovato morto, sugli scogli vicino a Procchio. Il guinzaglio era impigliato tra le rocce e lì vicino c’era anche il cellulare della donna. Fonti della Polizia hanno riferito cheè statainfreddolita, ...

repubblica : Isola d'Elba, scomparsa da ieri la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio. Trovato morto il cane, recuperato il… - SkyTG24 : Isola d’Elba: scomparsa Marina Paola Micalizio, figlia dell’ex super poliziotto Pippo - vigilidelfuoco : Isola d’Elba (LI), trovata in vita su una scogliera nella zona di Procchio la donna dispersa da ieri. Recuperata in… - DANI56 : RT @RaiNews: Non è ancora chiaro che cosa sia avvenuto all'isola d'Elba. La donna è stata trovata infreddolita vicino agli scogli https:/… - Cosi49Cosimo : RT @Sandro_Russo74: Isola d'Elba, ritrovata viva la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio scomparsa da 36 ore -

La donna di 48 anni scomparsa domenica all', Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio, è stata ritrovata in vita oggi, nel secondo pomeriggio, tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio (...La era stata segnalata ieri sera in una zona boschiva, la donna era in vacanza presso la villa di famiglia nell'dove da sempre trascorreva le estati. Hanno coordinato le ricerche Vigili del ...