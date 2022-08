Iran, arriva la prima reazione del governo dopo l’accoltellamento di Rushdie: «Neghiamo qualsiasi legame con l’aggressore. Nessuno ha diritto di accusarci» (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono passati tre giorni dall’aggressione allo scrittore Salman Rushdie avvenuta nella città di Chautauqua, Stato di New York. Tre giorni in cui il governo di Teheran non ha pubblicato nessun commento ufficiale, nonostante tutte le ricostruzioni che riconducevano l’attacco alla fatwa emessa l’ayatollah Ruhollah Khomeini che nel 1989 aveva chiesto la morte dello scrittore. Solo ora il governo Iraniano ha diffuso una nota in cui ha negato «categoricamente» ogni legame con l’aggressore Hadi Matar. Nasser Kanani, portavoce del ministro degli Esteri, ha aggiunto: «Nessuno ha il diritto di accusare la Repubblica islamica dell’Iran». Queste parole arrivano dopo la presa di posizione del Segretario di Stato ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono passati tre giorni dall’aggressione allo scrittore Salmanavvenuta nella città di Chautauqua, Stato di New York. Tre giorni in cui ildi Teheran non ha pubblicato nessun commento ufficiale, nonostante tutte le ricostruzioni che riconducevano l’attacco alla fatwa emessa l’ayatollah Ruhollah Khomeini che nel 1989 aveva chiesto la morte dello scrittore. Solo ora iliano ha diffuso una nota in cui ha negato «categoricamente» ogniconHadi Matar. Nasser Kanani, portavoce del ministro degli Esteri, ha aggiunto: «ha ildi accusare la Repubblica islamica dell’». Queste parolenola presa di posizione del Segretario di Stato ...

fisco24_info : In Iran è stata la prima importazione pagata in cryptovaluta: (Adnkronos) - Non si sa ancora quale sia stata la mon… - MarekEdelma : RT @amicidiisraele2: Iran: drammatica repressione della minoranza Baha’i. «Sono spie di Israele» La durissima repressione arriva dopo che… - amicidiisraele2 : Iran: drammatica repressione della minoranza Baha’i. «Sono spie di Israele» La durissima repressione arriva dopo c… -