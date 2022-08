Invasioni di granchi blu in Italia | è allerta sulle spiagge

Ma i volontari locali hanno un consiglio per limitare gli eventuali danni causati daiblu: 'Con la dovuta cautela si possono prendere' e 'portandoli via si aiuterebbe l'ecosistema locale. ...Gli stessi volontari, dunque, forniscono consigli su come arginare le. 'Senza dubbio destano curiosità questi- ha dichiarato Marzia Letizia - con quel blu elettrico e le punte ...LADISPOLI - Sono originari dell'Atlantico occidentale e del Messico, ma da tempo vengono segnalati anche in Europa e in Italia. E ora sono arrivati a Ladispol ...