Inter, Sky: "Si va avanti per Akanji, ecco la posizione del giocatore" (Di lunedì 15 agosto 2022) Inter Akanji- L'Inter è tornata a lavoro dopo il giorno di riposo di ieri. La vittoria contro il Lecce, ha acceso molti campanelli d'allarme per i Nerazzurri: soprattutto in fase difensiva. Marotta e Zhang continuano il loro lavoro sul mercato, nonostante Inzaghi nel pre-partita della gara contro il Lecce, ha dichiarato chiuso il mercato dei Lombardi. Il problema difensivo, però, persiste e non poco. Un De Vrij poco brillante, Skriniar ancora sulle gambe e Bastoni che ancora non ha recuperato da un problema fisico. L'ultimo nome che risuona da settimane nella casa nerazzurra è quello di Manuel Akanji, per la difesa. Dalla parte del difensore, una cosa è certa: il centrale della nazionale svizzera e del Borussia Dortmund vorrebbe trasferirsi per giocare nella squadra di Simone Inzaghi e intraprendere una nuova ...

